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Джака: «Не уйду из «Арсенала», пока не выиграю с командой что-то особенное»

Полузащитник «Арсенала» Джака заявил, что не собирается уходить из клуба, пока не завоюет серьезный трофей
Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака заявил, что не планирует покидать клуб, пока не завоюет с ним серьезный трофей.

«Я хочу, чтобы мои отношения с болельщиками были лучше. Хочу быть ближе к ним. Мы, игроки, практически никогда не встречаемся с ними, не общаемся. Они только смотрят на нас 90 минут на стадионе — и все. Они не знают, как мы до этого тренировались, как мы себя чувствуем, есть ли у кого-то проблемы в семье. Болельщики многого не знают.
После этого сезона у меня останется два года по контракту с «Арсеналом». Я отдам все, что могу, пока играю за этот клуб. Я всегда говорил это. Я подписывал контракт не просто для того, чтобы развлекаться. Я хочу добиться чего-то особенного с этим клубом. Пока этого не произойдет, я не уйду», — написал Джака в своей колонке на сайте The Players Tribune.

Джака выступает за «Арсенал» с июля 2016 года. Вместе с «канонирами» 29-летний швейцарец по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок Англии.

Источник: https://www.theplayerstribune.com/posts/granit-xhaka-arsenal-football-premier-league
Гранит Джака
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3
 Челси 30 18 8 4 64-23 62
4
 Тоттенхэм 31 18 3 10 56-37 57
5
 Арсенал 30 17 3 10 45-36 54
6
 МЮ 31 14 9 8 49-42 51
7
 Вест Хэм 32 15 6 11 51-42 51
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Лестер 29 11 7 11 45-48 40
10
 Брайтон 31 8 13 10 28-37 37
11
 Кр. Пэлас 31 8 13 10 43-40 37
12
 Саутгемптон 31 8 12 11 37-52 36
13
 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
14
 Брентфорд 32 10 6 16 39-48 36
15
 Ньюкасл 31 8 10 13 34-54 34
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 30 8 4 18 33-52 28
18
 Бернли 30 4 12 14 25-44 24
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 Уотфорд 31 6 4 21 29-60 22
20
 Норвич 31 5 6 20 20-63 21
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Тоттенхэм – Брайтон
 - : -
16.04 17:00
МЮ – Норвич
 - : -
16.04 17:00
Саутгемптон – Арсенал
 - : -
16.04 17:00
Уотфорд – Брентфорд
 - : -
17.04 16:15
Вест Хэм – Бернли
 - : -
17.04 16:15
Ньюкасл – Лестер
 - : -
17.04 18:30
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 - : -
10.05 22:00
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
11.05 21:30
Лидс – Челси
 - : -
19.05 21:45
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Ливерпуль

 20
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

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П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 25 1 4
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 18 1 7
Гранит Джака

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