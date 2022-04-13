Джака: «Не уйду из «Арсенала», пока не выиграю с командой что-то особенное»

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака заявил, что не планирует покидать клуб, пока не завоюет с ним серьезный трофей.

«Я хочу, чтобы мои отношения с болельщиками были лучше. Хочу быть ближе к ним. Мы, игроки, практически никогда не встречаемся с ними, не общаемся. Они только смотрят на нас 90 минут на стадионе — и все. Они не знают, как мы до этого тренировались, как мы себя чувствуем, есть ли у кого-то проблемы в семье. Болельщики многого не знают.

После этого сезона у меня останется два года по контракту с «Арсеналом». Я отдам все, что могу, пока играю за этот клуб. Я всегда говорил это. Я подписывал контракт не просто для того, чтобы развлекаться. Я хочу добиться чего-то особенного с этим клубом. Пока этого не произойдет, я не уйду», — написал Джака в своей колонке на сайте The Players Tribune.

Джака выступает за «Арсенал» с июля 2016 года. Вместе с «канонирами» 29-летний швейцарец по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок Англии.