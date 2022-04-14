Полузащитник Кристиан Эриксен может перейти в «Ньюкасл»

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен может в летнее трансферное окно перейти в другой клуб, сообщает Nothern Echo.

По данным источника, в датчанине заинтересован «Ньюкасл», руководство клуба хочет видеть игрока в команде.

Ранее сообщалось об интересе к хавбеку «Тоттенхэма», «Эвертона» и «Вест Хэма».

Зимой «Брентфорд» подписал контракт с 30-летним футболистом до конца нынешнего сезона. На его счету 1 гол и 1 результативная передача в 4 матчах за команду.