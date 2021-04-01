На матч 1/2 финала Кубка Англии «Лестер» — «Саутгемптон» будут допущены 4000 зрителей, сообщает 1 апреля Sky Sports.

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 18 апреля. При этом на стадион смогут пройти только жители столицы — болельщики из Лестера и Саутгемптона на арену прибыть не смогут.

Матч станет тестовым событием в рамках программы правительства Великобритании по возвращению зрителей на трибуны. Власти надеются, что с 17 мая смогут допустить на стадионы до 10 000 болельщиков. Если ситуация с вакцинацией от коронавируса позволит, все ограничения планируется снять 21 июня.

Стадион «Уэмбли» должен также принять полуфиналы и финал Евро-2020 (6,7 и 11 июля).