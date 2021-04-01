Капитан английского клуба «Йовил Таун» умер в возрасте 32 лет
19:04
Защитник и капитан «Йовил Таун» Ли Коллинз вчера, 31 марта, умер в возрасте 32 лет, сообщает пресс-служба клуба.
Причины смерти игрока не уточняются. Следующий матч команды в Национальной лиге Англии отложен.
«Мы просим каждого уважать частную жизнь семьи в данный момент. Клуб пока не будет давать никаких комментариев», — говорится в сообщении клуба.
В нынешнем сезоне Коллинз провел за «Йовил Таун» 8 матчей. Он является воспитанником «Вулверхэмптона». За свою карьеру он также выступал за «Порт Вейл», «Нортхэмптон Таун», «Барнсли», «Шрусбери Таун», «Мансфилд Таун», «Форест Грин Роверс».
Дополнительная информация:
https://www.ytfc.net/news/2021/april/rest-in-peace-lee-collins/
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