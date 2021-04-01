Барнс назвал лучшего игрока «Ливерпуля» в текущем сезоне АПЛ

Бывший игрок «Ливерпуля» Джон Барнс рассказал о том, кого считает лучшим футболистом команды в текущем сезоне.

«Единственный игрок, который произвел на меня неизгладимое впечатление в этом сезоне - Фабиньо. Из-за травм центральных защитников он был поставлен в непривычную для себя позицию, но довольно хорошо играл на протяжении всего сезона.

Невооруженным взглядом можно увидеть влияние, которое он оказывает на команду, когда возвращается в центр поля. Фабиньо был самым лучшим игроком «Ливерпуля» в этом сезоне», —цитирует Барнса Goal.com.

В текущем сезоне АПЛ 27-летний бразилец сыграл 31 матч за «Ливерпуль» во всех турнирах.