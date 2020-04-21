Пол Скоулз: «У Видича были безумные отборы, он был просто сумасшедшим»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз вспомнил об игре экс-капитана команды Неманьи Видича. Также ветеран «МЮ» рассказал, как бывший защитник «Спартака» играл на тренировках в формате пять на пять.

— Он не хотел играть просто в центре поля. Он был одним из тех защитников, которые думали, что они могут сыграть как минимум в роли десятки. Понимаете, что я имею в виду?

Когда мы играли пять на пять, он постоянно требовал: «Дайте мне мяч!»

Но когда дело доходило до игры, он выбивал все. На тренировке он мог быть немного неприятным, но отлично действовал в центре.

Он был идеален для английского футбола, мог выбивать мяч, делать подкаты. Он был великолепен, это был действительно хороший игрок. Он классно перехватвал мяч, все четко рассчитывал.

У Видича были какие-то безумные отборы в штрафной, он был просто сумасшедшим.