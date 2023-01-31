Пол Мерсон рассказал, почему «Манчестер Юнайтед» обратил внимание на Забитцера

Экс-игрок сборной Англии Пол Мерсон рассказал, что думает о возможном переходе полузащитника «Баварии» Марселя Забитцера в «Манчестер Юнайтед».

Бывший футболист считает, что Забитцер не вписался в мюнхенский клуб.

«Сейчас «Манчестер Юнайтед» в панике. 1 января к игроку не было никакого интереса, а теперь настоящая паника вокруг него. Эриксен только получил травму, и это паника. Этого парня не было в поле зрения до этой ситуации», — цитирует Мерсона Sky Sports.

Забитцер перешел в «Баварию» летом 2021 года из «Лейпцига». Срок его действующего контракта с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего хавбека в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне игрок отметился 1 голом и 1 результативной передачей в 24 матчах за «Баварию» во всех турнирах.