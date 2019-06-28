Пол Гаскойн жестко ответил рэперу Снуп Доггу

Бывший полузащитник сборной Англии Пол Гаскойн ответил на пост известного американского рэпера Снуп Догга. Ранее он опубликовал коллаж, демонстрирующий влияние алкоголя на примере Гаскойна.

– Доброе утро, Снуп Догг. Отрывай свою ленивую задницу от дивана, пришло время для прогулки. Гав-гав. С любовью, Газза, – написал Гаскойн в своем Твиттере, добавив фотографию собаки, похожей на рэпера.