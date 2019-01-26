Поиски Салы возобновятся за счет собранных семьей и друзьями средств

Семья и близкие нападающего Эмилиано Салы возобновили поиски 28-летнего аргентинца, который летел в Кардифф на частном самолете, пропавшем над Ла Маншем вечером 21 января. Поисково-спасательная операция властей Великобритании и Франции успехом не увенчалась, и ее прекратили. Однако родственники и друзья Салы инициировали сбор средств, чтобы возобновить поиски.

Как сообщает Le Figaro, за сутки с небольшим удалось собрать 140 тысяч евро, что позволило нанять два катера, которые продолжат поиск аргентинца, перешедшего в январе из "Нанта" в "Кардифф" за 20 миллионов евро, но так и не сыгравшего за валлийский клуб.