Почеттино заявил, что «Челси» нужно усилить позицию вратаря и нападающего

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, какие позиции нужно усилить команде.

«Нам нужен хотя бы один вратарь. У нас есть очень талантливые молодые вратари, но им нужно время. Мы хотим большего, и мы говорим о нападающем, который обладал бы нужными навыками. Но мы не хотим останавливать прогресс молодых парней: Брои и Нкунку. Мы работаем усердно над этим. Трансферное окно открыто, ходят разные слухи, что мы следим за некоторыми игроками, возможно, это правда или неправда, мы сообщим, когда что-то произойдет», — цитирует Почеттино ESPN.

После двух туров «Челси» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 1 очко. 25 августа команда Почеттино сыграет против «Лутона». Матч начнется в 22.00 по московскому времени.