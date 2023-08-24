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Сегодня, 20:29

Почеттино заявил, что «Челси» нужно усилить позицию вратаря и нападающего

Алина Савинова
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, какие позиции нужно усилить команде.

«Нам нужен хотя бы один вратарь. У нас есть очень талантливые молодые вратари, но им нужно время. Мы хотим большего, и мы говорим о нападающем, который обладал бы нужными навыками. Но мы не хотим останавливать прогресс молодых парней: Брои и Нкунку. Мы работаем усердно над этим. Трансферное окно открыто, ходят разные слухи, что мы следим за некоторыми игроками, возможно, это правда или неправда, мы сообщим, когда что-то произойдет», — цитирует Почеттино ESPN.

После двух туров «Челси» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 1 очко. 25 августа команда Почеттино сыграет против «Лутона». Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.espn.co.uk/football/story/_/id/38249875/mauricio-pochettino-targets-two-more-chelsea-signings
Маурисио Почеттино
Футбол
ФК Челси
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Брайтон 2 2 0 0 8-2 6
2
 Ман. Сити 2 2 0 0 4-0 6
3
 Арсенал 2 2 0 0 3-1 6
4
 Тоттенхэм 2 1 1 0 4-2 4
5
 Брентфорд 2 1 1 0 5-2 4
6
 Вест Хэм 2 1 1 0 4-2 4
7
 Ливерпуль 2 1 1 0 4-2 4
8
 Ньюкасл 2 1 0 1 5-2 3
9
 Кр. Пэлас 2 1 0 1 1-1 3
10
 МЮ 2 1 0 1 1-2 3
11
 Нот. Форест 2 1 0 1 3-3 3
12
 Фулхэм 2 1 0 1 1-3 3
13
 Астон Вилла 2 1 0 1 5-5 3
14
 Борнмут 2 0 1 1 2-4 1
15
 Челси 2 0 1 1 2-4 1
16
 Эвертон 2 0 0 2 0-5 0
17
 Лутон Таун 1 0 0 1 1-4 0
18
 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
19
 Вулверхэмптон 2 0 0 2 1-5 0
20
 Шеффилд Юн. 2 0 0 2 1-3 0
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34 тур
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36 тур
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38 тур
25.08 22:00
Челси – Лутон Таун
 - : -
26.08 14:30
Борнмут – Тоттенхэм
 - : -
26.08 17:00
Арсенал – Фулхэм
 - : -
26.08 17:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 - : -
26.08 17:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
26.08 17:00
МЮ – Нот. Форест
 - : -
26.08 19:30
Брайтон – Вест Хэм
 - : -
27.08 16:00
Бернли – Астон Вилла
 - : -
27.08 16:00
Шеффилд Юн. – Ман. Сити
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27.08 18:30
Ньюкасл – Ливерпуль
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Солли Марч

Солли Марч

Брайтон

 3
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 3
Тайво Авонийи

Тайво Авонийи

Ноттингем Форест

 2
П
Джеймс Уорд-Проуз

Джеймс Уорд-Проуз

Вест Хэм Юнайтед

 2
Каору Митома

Каору Митома

Брайтон

 2
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 2
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 2 1 1
Анасс Зарури

Анасс Зарури

Бернли

 1 1 0
Найеф Агерд

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 2 0 0
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