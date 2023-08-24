«Манчестер Сити» подписал пятилетний контракт с форвардом Доку
«Манчестер Сити» объявил о подписании форварда Жереми Доку из «Ренна». Контракт с игроком рассчитан на 5 лет.
Ранее сообщалось, что сумма перехода 21-летнего форварда составит 60 миллионов евро.
В текущем сезоне Доку успел сыграть за «Ренн» 2 матча и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.
Источник: ФК Манчестер Сити
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|1
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|
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|0
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|1
|2-4
|1
|
16
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|2
|0
|0
|2
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|
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|1
|0
|0
|1
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|
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|1
|0
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|1
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|0
|
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Челси – Лутон Таун
|- : -
|26.08
|14:30
|
Борнмут – Тоттенхэм
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|17:00
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Брайтон
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Алексис Макаллистер
Ливерпуль
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