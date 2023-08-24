«Манчестер Сити» подписал пятилетний контракт с форвардом Доку

«Манчестер Сити» объявил о подписании форварда Жереми Доку из «Ренна». Контракт с игроком рассчитан на 5 лет.

Ранее сообщалось, что сумма перехода 21-летнего форварда составит 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Доку успел сыграть за «Ренн» 2 матча и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.