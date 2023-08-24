«Тоттенхэм» отдал нападающего Пэрротта в аренду в «Экселсиор»

«Тоттенхэм» отдал нападающего Троя Пэрротта в аренду в голландский клуб «Экселсиор», сообщает пресс-служба «шпор».

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

Прошлый сезон 21-летний футболист провел в аренде в «Престон Норт Энд». На счету Пэрротта 34 матча и 4 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.