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Сегодня, 03:56

Почеттино: «Челси» необходима стабильность в результатах»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (2:1) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

«Мы создали много моментов. Я очень доволен игрой. Игроки нужно адаптироваться к команде, и это важный шаг для Кристофера Нкунку. Премьер-лига — действительно тяжелая лига, и нам нужна стабильность. Первая половина сезона была со взлетами и падениями, она была тяжелой и трудной. Но мы настроены позитивно и нам нужно показать, что мы можем конкурировать с топ-клубами», — цитриует BBC Почеттино.

«Челси» набрал 25 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» идет на 15-й строчке — 18 очков.

 

Маурисио Почеттино
Футбол
ФК Челси
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 19 12 6 1 39-16 42
2
 Арсенал 18 12 4 2 36-16 40
3
 Астон Вилла 19 12 3 4 40-25 39
4
 Ман. Сити 18 11 4 3 43-21 37
5
 Тоттенхэм 18 11 3 4 37-24 36
6
 МЮ 19 10 1 8 21-25 31
7
 Вест Хэм 18 9 3 6 31-30 30
8
 Ньюкасл 19 9 2 8 37-25 29
9
 Брайтон 18 7 6 5 34-31 27
10
 Челси 19 7 4 8 31-29 25
11
 Вулверхэмптон 19 7 4 8 27-31 25
12
 Борнмут 18 7 4 7 27-32 25
13
 Фулхэм 19 6 3 10 26-34 21
14
 Брентфорд 18 5 4 9 25-28 19
15
 Кр. Пэлас 19 4 6 9 19-28 18
16
 Нот. Форест 19 4 5 10 22-34 17
17
 Эвертон 19 8 2 9 24-25 16
18
 Лутон Таун 18 4 3 11 21-34 15
19
 Бернли 19 3 2 14 18-38 11
20
 Шеффилд Юн. 19 2 3 14 15-47 9
Результаты / календарь
1 тур
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31 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.12 15:30
Ньюкасл – Нот. Форест
 1 : 3
26.12 18:00
Борнмут – Фулхэм
 3 : 0
26.12 18:00
Шеффилд Юн. – Лутон Таун
 2 : 3
26.12 20:30
Бернли – Ливерпуль
 0 : 2
26.12 23:00
МЮ – Астон Вилла
 3 : 2
27.12 22:30
Брентфорд – Вулверхэмптон
 1 : 4
27.12 22:30
Челси – Кр. Пэлас
 2 : 1
27.12 23:15
Эвертон – Ман. Сити
 1 : 3
28.12 22:30
Брайтон – Тоттенхэм
 - : -
28.12 23:15
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 12
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 12
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 15 1 6
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 16 1 6
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