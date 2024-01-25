Почеттино поделился мнением о возможном уходе Силвы из «Челси»

Тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился мнением о возможном уходе центрального защитника Тиагу Силвы.

У 39-летнего бразильца в конце нынешнего сезона истекает контракт.

«Честно говоря, я не слышал, что он говорил после матча с «Мидлсбро». Мы не говорили о следующей кампании, так как сосредоточены на настоящем. Скорее вы должны задать вопрос о будущем ему, а не мне», — сказал Почеттино на пресс-конференции перед матчем с «Астон Виллой» в Кубке Англии.

В этом сезоне Силва провел 20 матчей в АПЛ, забив 1 гол.