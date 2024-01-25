Гвардиола подтвердил переход Филлипса в «Вест Хэм»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил переход полузащитника Калвина Филлипса в «Вест Хэм» на правах аренды.

«Сделка все еще не завершена. Вчера он ездил в Лондон для того, чтобы пройти там медицинское обследование, которое еще не закончено до конца. Надеюсь, это будут хорошие шесть месяцев для него

Что есть, то есть. Я много раз говорил, что он исключительный человек и футболист, иначе он не выступал бы за сборную. Надеюсь, он сможет себя проявить», — цитирует Гвардиолу журналист Бен Джейкобс.

28-летний Филлипс выступает за «Манчестер Сити» с лета прошлого года. В текущем сезоне он провел за команду 10 матчей во всех турнирах, отметившись 1 голом. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 28 миллионов евро.