Почеттино могут уволить из «Челси» после поражения от «Вулверхэмптона»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино может быть отправлен в отставку, сообщает Team Talk.

По информации источника, руководство лондонского клуба недовольно последними результатами команды, а поражение от «Вулверхэмптона» (2:4) в последнем матче синихё в АПЛ может стать поводом для увольнения 51-летнего аргентинца.

Почеттино возглавляет «Челси» с июля 2023 года. Команда провела под его руководством 31 матч во всех турнирах, одержала 15 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений.

Клуб идет на 11-м месте в таблице АПЛ с 31 очком в 23 матчах.