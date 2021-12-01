«Победившая команда». Роналду показал фото с тренировки «Манчестер Юнайтед»
Роналду опубликовал фотографию с тренировки «МЮ» перед матчем с «Арсеналом»
11:02
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду перед матчем 14-го тура АПЛ с «Арсеналом» опубликовал фотографию с тренировки команды.
«Победившая команда», — подписал снимок футболист.
В комментариях одноклубник Криштиану Джесси Лингард написал: «Офсайд». Хуан Мата добавил: «Легко».
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» пройдет завтра, 2 декабря. Начало — в 23.15 (мск). В турнирной таблице АПЛ команда идет на 8-м месте с 18 очками. «Арсенал» располагается на пятой позиции (23).
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