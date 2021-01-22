Пиазон рассказал, как разочаровался в «Челси». За 9 лет в клубе он 7 раз отправлялся в аренду

Бывший нападающий «Челси» Лукас Пиазон выразил недовольство системой развития футболистов в лондонском клубе. Бразилец принадлежал «синим» с января 2012 года до января 2021 года, за это время он семь раз отправлялся в аренду.

«Если честно, мы все возвращались из аренд и начинали проходить предсезонку у нового тренера, было тяжело. Приходили новички, а нам говорили: «Если будете справляться, то тренер может вас оставить». Правда, в глубине души мы понимали, что шанса не будет, потому что за новичков уже заплатили большие деньги, которые нужно отбить. Мы знали, что через три, четыре или пять недель нас снова отправят в аренду. Поначалу я думал, что меня действительно хотят видеть в «Челси», но когда меня отправили в четвертую аренду, я понял, что это просто бизнес», — цитирует Goal Пиазона.

В январе 2021 года Пиазон перешел в «Брагу». 27-летний бразилец провел за команду 2 матча и не отличился результативными действиями.