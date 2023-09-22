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Сегодня, 20:08

Гвардиола: «У Силвы небольшая травма. Он будет вне игры одну или две недели»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола сообщил последние новости о травме полузащитника Бернарду Силвы.

«Это небольшая травма, не очень серьезная. Я не знаю — неделю или две недели, он будет вне игры. Почему так много травм? Потому что много игр. Меньше игр — меньше травм. Мы уже несколько сезонов подряд проводим большое количество матчей без отдыха и требуем от игроков больших усилий. Джек Грилиш выбыл в матче с «Шеффилд «из-за удара в колено — это футбол, такое случается. Но обычно мышечные проблемы возникают из-за большого количества игр», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

Силва получил повреждение в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (3:1) и был заменен на 44-й минуте встречи.

Бернарду Силва
Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 5 5 0 0 14-3 15
2
 Тоттенхэм 5 4 1 0 13-5 13
3
 Ливерпуль 5 4 1 0 12-4 13
4
 Арсенал 5 4 1 0 9-4 13
5
 Брайтон 5 4 0 1 15-7 12
6
 Вест Хэм 5 3 1 1 10-7 10
7
 Астон Вилла 5 3 0 2 11-10 9
8
 Нот. Форест 5 2 1 2 7-7 7
9
 Кр. Пэлас 5 2 1 2 6-7 7
10
 Фулхэм 5 2 1 2 5-10 7
11
 Брентфорд 5 1 3 1 8-6 6
12
 Ньюкасл 5 2 0 3 8-7 6
13
 МЮ 5 2 0 3 6-10 6
14
 Челси 5 1 2 2 5-5 5
15
 Борнмут 5 0 3 2 4-8 3
16
 Вулверхэмптон 5 1 0 4 5-11 3
17
 Шеффилд Юн. 5 0 1 4 5-9 1
18
 Эвертон 5 0 1 4 2-9 1
19
 Бернли 4 0 1 3 4-12 1
20
 Лутон Таун 4 0 0 4 2-10 0
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23.09 17:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 - : -
23.09 17:00
Лутон Таун – Вулверхэмптон
 - : -
23.09 17:00
Ман. Сити – Нот. Форест
 - : -
23.09 19:30
Брентфорд – Эвертон
 - : -
23.09 22:00
Бернли – МЮ
 - : -
24.09 16:00
Арсенал – Тоттенхэм
 - : -
24.09 16:00
Брайтон – Борнмут
 - : -
24.09 16:00
Челси – Астон Вилла
 - : -
24.09 16:00
Ливерпуль – Вест Хэм
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24.09 18:30
Шеффилд Юн. – Ньюкасл
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 7
Эван Фергюсон

Эван Фергюсон

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 4
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Одсонн Эдуар

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Ливерпуль

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Жан-Филипп Матета

Кристал Пэлас

 3
И К Ж
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Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 5 1 2
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Бернли

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