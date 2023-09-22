Гвардиола: «У Силвы небольшая травма. Он будет вне игры одну или две недели»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола сообщил последние новости о травме полузащитника Бернарду Силвы.

«Это небольшая травма, не очень серьезная. Я не знаю — неделю или две недели, он будет вне игры. Почему так много травм? Потому что много игр. Меньше игр — меньше травм. Мы уже несколько сезонов подряд проводим большое количество матчей без отдыха и требуем от игроков больших усилий. Джек Грилиш выбыл в матче с «Шеффилд «из-за удара в колено — это футбол, такое случается. Но обычно мышечные проблемы возникают из-за большого количества игр», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

Силва получил повреждение в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (3:1) и был заменен на 44-й минуте встречи.