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Сегодня, 19:55

Артета: «Уход Кейна — это большие перемены, но «Тоттенхэм» хорошо адаптировался»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об игре «Тоттенхэма» без форварда Харри Кейна, который перешел в «Баварию».

«У них есть много других футболистов, которые могут изменить игру. Уход Кейна — это большие перемены, но они хорошо адаптировались без него. Харри был особенным игроком, и все шло через него. Он соединял все воедино, а теперь все по-другому. Мы просто сосредоточены на команде, с которой встречаемся, и попытаемся сыграть наилучшим образом, чтобы создать им проблемы», — приводит слова Артеты ВВС.

«Арсенал» 24 сентября дома сыграет с «Тоттенхэмом» в 6-м туре АПЛ. Начало матча — в 16:00 по московскому времени.

Гарри Кейн
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Тоттенхэм Хотспур
Микель Артета
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 5 5 0 0 14-3 15
2
 Тоттенхэм 5 4 1 0 13-5 13
3
 Ливерпуль 5 4 1 0 12-4 13
4
 Арсенал 5 4 1 0 9-4 13
5
 Брайтон 5 4 0 1 15-7 12
6
 Вест Хэм 5 3 1 1 10-7 10
7
 Астон Вилла 5 3 0 2 11-10 9
8
 Нот. Форест 5 2 1 2 7-7 7
9
 Кр. Пэлас 5 2 1 2 6-7 7
10
 Фулхэм 5 2 1 2 5-10 7
11
 Брентфорд 5 1 3 1 8-6 6
12
 Ньюкасл 5 2 0 3 8-7 6
13
 МЮ 5 2 0 3 6-10 6
14
 Челси 5 1 2 2 5-5 5
15
 Борнмут 5 0 3 2 4-8 3
16
 Вулверхэмптон 5 1 0 4 5-11 3
17
 Шеффилд Юн. 5 0 1 4 5-9 1
18
 Эвертон 5 0 1 4 2-9 1
19
 Бернли 4 0 1 3 4-12 1
20
 Лутон Таун 4 0 0 4 2-10 0
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
23.09 17:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 - : -
23.09 17:00
Лутон Таун – Вулверхэмптон
 - : -
23.09 17:00
Ман. Сити – Нот. Форест
 - : -
23.09 19:30
Брентфорд – Эвертон
 - : -
23.09 22:00
Бернли – МЮ
 - : -
24.09 16:00
Арсенал – Тоттенхэм
 - : -
24.09 16:00
Брайтон – Борнмут
 - : -
24.09 16:00
Челси – Астон Вилла
 - : -
24.09 16:00
Ливерпуль – Вест Хэм
 - : -
24.09 18:30
Шеффилд Юн. – Ньюкасл
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 7
Эван Фергюсон

Эван Фергюсон

Брайтон

 4
Одсонн Эдуар

Одсонн Эдуар

Кристал Пэлас

 4
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 4
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 4
Жан-Филипп Матета

Жан-Филипп Матета

Кристал Пэлас

 3
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 5 1 2
Анасс Зарури

Анасс Зарури

Бернли

 2 1 0
Виргил ван Дейк

Виргил ван Дейк

Ливерпуль

 3 1 0
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