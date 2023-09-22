Тен Хаг — о возможном уходе Санчо: «Это зависит от него. В матче с «Бернли» он не сыграет»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о том, может ли вингер Джейдон Санчо покинуть команду в январе.

«Это зависит от него. Что касается остальных, то мы готовимся к «Бернли», и на этом мы сосредоточены. Санчо не сыграет», — приводит слова тен Хага ВВС.

Также тренер снова прокомментировал игру вратаря Андре Онана.

«Все дело в команде, а как команда мы не добивались результатов. Отдельные игроки не приносят ожидаемых результатов, и это касается не только одного футболиста, но и всех остальных, включая тренера. Дело не в обороне, а в том, чтобы 11 игроков выполняли свою работу. Я много раз говорил, что мы атакуем 11-ю и защищаемся 11-ю», — сказал тен Хаг.

23 сентября «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с «Бернли» в 6-м туре АПЛ.

14 сентября клуб объявил об отстранении Санчо от тренировок с основной после конфликта с тен Хагом. Затем сообщалось, что манкунианцы готовы продать 23-летнего англичанина в январе по сниженной цене, чтобы хотя бы частично компенсировать потери на его переходе.