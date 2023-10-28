Оуэн поделился мнением о чемпионской гонке в АПЛ
Экс-игрок «Ливерпуля» Майкл Оуэн рассказал, что думает о борьбе в АПЛ.
«Манчестер Сити» потерпел несколько неудач в начале и появилось ощущение, что сезон будет конкурентным. Есть много достойных команд на вершине турнирной таблицы. Уже пройдена четверть сезона, а это довольно приличный кусок", — цитирует Оуэна AS.
Лидером чемпионата Англии является «Тоттенхэм», набравший 26 баллов после десяти матчей. На второй позиции с 5-очковым отставанием находится «Манчестер Сити».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Тоттенхэм
|10
|8
|2
|0
|22-9
|26
|
2
|Ман. Сити
|9
|7
|0
|2
|19-7
|21
|
3
|Арсенал
|9
|6
|3
|0
|18-8
|21
|
4
|Ливерпуль
|9
|6
|2
|1
|20-9
|20
|
5
|Астон Вилла
|9
|6
|1
|2
|23-13
|19
|
6
|Ньюкасл
|9
|5
|1
|3
|24-9
|16
|
7
|Брайтон
|9
|5
|1
|3
|22-18
|16
|
8
|МЮ
|9
|5
|0
|4
|11-13
|15
|
9
|Вест Хэм
|9
|4
|2
|3
|16-16
|14
|
10
|Челси
|9
|3
|3
|3
|13-9
|12
|
11
|Кр. Пэлас
|10
|3
|3
|4
|8-13
|12
|
12
|Вулверхэмптон
|9
|3
|2
|4
|11-15
|11
|
13
|Фулхэм
|9
|3
|2
|4
|8-15
|11
|
14
|Брентфорд
|9
|2
|4
|3
|14-12
|10
|
15
|Нот. Форест
|9
|2
|4
|3
|10-12
|10
|
16
|Эвертон
|9
|2
|1
|6
|9-14
|7
|
17
|Лутон Таун
|9
|1
|2
|6
|8-17
|5
|
18
|Бернли
|9
|1
|1
|7
|7-23
|4
|
19
|Борнмут
|9
|0
|3
|6
|6-20
|3
|
20
|Шеффилд Юн.
|9
|0
|1
|8
|7-24
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|27.10
|22:00
|
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
|1 : 2
|28.10
|14:30
|
Челси – Брентфорд
|- : -
|28.10
|17:00
|
Арсенал – Шеффилд Юн.
|- : -
|28.10
|17:00
|
Борнмут – Бернли
|- : -
|28.10
|19:30
|
Вулверхэмптон – Ньюкасл
|- : -
|29.10
|16:00
|
Вест Хэм – Эвертон
|- : -
|29.10
|17:00
|
Астон Вилла – Лутон Таун
|- : -
|29.10
|17:00
|
Брайтон – Фулхэм
|- : -
|29.10
|17:00
|
Ливерпуль – Нот. Форест
|- : -
|29.10
|18:30
|
МЮ – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|8
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|7
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|6
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|6
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Родри
Манчестер Сити
|7
|1
|3
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|9
|1
|3
|
|
Кертис Джонс
Ливерпуль
|5
|1
|1
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