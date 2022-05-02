Отец Пулишича переживает за будущее сына в «Челси»

Отец полузащитника «Челси» Кристиана Пулишича высказался по поводу того, что сын получает мало игрового времени.

В социальной сети отец футболиста намекнул, что хавбек может покинуть команду, однако позже удалил пост.

«Грустно, он любит клуб, товарищей по команде и Лондон... вкладывает все свое сердце и душу в то, чтобы стать профессионалом. У моего мальчика есть еще шесть месяцев», — говорилось в удаленном посте.

В этом сезоне Пулишич всего 10 раз попадал в основной состав «Челси». В 19 матчах АПЛ он забил 5 голов и сделал 1 ассист. Его контракт с клубом истекает летом 2024 года.