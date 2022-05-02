Харри Кейн установил личный рекорд в матче АПЛ против «Лестера»

«Тоттенхэм» в матче 35-го тура АПЛ обыграл «Лестер» (3:1). В этой встрече голом отметился нападающий «шпор» Гарри Кейн.

Таким образом, он забил 17-й мяч в 14 играх против «Лестера». Это абсолютный рекорд Кейна по количеству забитых голов в воротах того или иного клуба в матчах чемпионата Англии. Ранее лишь Алан Ширер достигал подобного результата, забив 20 голов в ворота «Лидса».

«Тоттенхэм» занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 61 очко.