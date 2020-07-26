Он провел 13 сезонов за «Эвертон». Бэйнс завершил карьеру в 35 лет
21:37
Защитник «Эвертона» Лейтон Бэйнс объявил о завершении карьеры. 35-летний англичанин выступал за «ирисок» с 2007 года.
Бэйнс начал карьеру в «Уигане», за который играл с 2002-го на протяжении пяти лет, а затем перешел в «Эвертон».
В общей сложности футболист провел 420 матчей, забид 39 голов и сделал 67 результативных передач. На его счету 30 игр в составе сборной Англии.
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