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Он провел 13 сезонов за «Эвертон». Бэйнс завершил карьеру в 35 лет

21:37
Лейтон Бэйнс. Фото AFP
Лейтон Бэйнс. Фото AFP
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Защитник «Эвертона» Лейтон Бэйнс объявил о завершении карьеры. 35-летний англичанин выступал за «ирисок» с 2007 года.

Бэйнс начал карьеру в «Уигане», за который играл с 2002-го на протяжении пяти лет, а затем перешел в «Эвертон».

В общей сложности футболист провел 420 матчей, забид 39 голов и сделал 67 результативных передач. На его счету 30 игр в составе сборной Англии.

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