«Ньюпорт Каунти» встретится с «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/16 финала Кубка Англии в воскресенье, 28 января. Матч состоится на стадионе «Родни Парейд» в Ньюпорте (Англия). Начало — в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Ньюпорт Каунти» — «Манчестер Юнайтед» будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре. Официальной трансляции Кубка Англии в России нет. Трансляцию бесплатно в прямом эфире можно посмотреть в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте».

В 1/32 финала Кубка Англии команда из Ньюпорта обыграла «Истли» со счетом 4:2, а «МЮ» победил «Уиган Атлетик» — 2:0.

Кубок Англии: турнирная таблица в актуальном виде и результаты доступны на сайте «СЭ»