«Ливерпуль» сыграет с «Норвичем» в матче 1/16 финала Кубка Англии в воскресенье, 28 января. Игра пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) и начнется в 17.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Ливерпуль» — «Норвич» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции Кубка Англии нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в тематических группах в социальной сети «ВКонтакте».

В 1/32 финала Кубка Англии команда Юргена Клоппа обыграла «Арсенал» со счетом 2:0, а клуб из Норвича одолел «Бристоль Роверс» — 4:2.

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