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Гол Ласкеллеса на 94-й минуте спас «Ньюкасл» от поражения в матче с «Астон Виллой»

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«Ньюкасл» сыграл вничью с «Астон Виллой» в матче 28-го тура чемпионата Англии (1:1). В конце второго тайма гости вышли вперед благодаря автоголу. «Сорокам» удалось сравнять счет на 4-й добавленной минуте — гол забил защитник Джамаль Ласкеллес.

«Астон Вилла» идет на 9-м месте в турнирной таблице АПЛ, а «Ньюкасл» — на 16-м.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

28-й тур

«Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла» — 1:1 (0:0)

Голы: Кларк, 86 — в свои ворота (0:1). Ласкеллес, 90+4 (1:1).

«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Кларк, Крафт (Манкильо, 83), Дамметт, Ласкеллес, Шелви, Хэйден (Кэрролл, 88), Уиллок, Гэйл, Фрэйзер (Мерфи, 79), Жоэлинтон.

«Астон Вилла»: Мартинес, Эль-Мохамади, Таргетт, Мингс, Конса, Макгинн, Дуглас Луис, Рэмси (Сансон, 59), Траоре (Эль-Гази, 21), Трезеге (Баркли, 68), Уоткинс.

Предупреждения: Крафт, 52. Ласкеллес, 68. Макгинн, 74. Сансон, 77. Мингс, 78.

Судья: Тирни.

12 марта. Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк».

Ньюкасл Юнайтед — Астон Вилла

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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