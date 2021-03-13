Гол Ласкеллеса на 94-й минуте спас «Ньюкасл» от поражения в матче с «Астон Виллой»
«Ньюкасл» сыграл вничью с «Астон Виллой» в матче 28-го тура чемпионата Англии (1:1). В конце второго тайма гости вышли вперед благодаря автоголу. «Сорокам» удалось сравнять счет на 4-й добавленной минуте — гол забил защитник Джамаль Ласкеллес.
«Астон Вилла» идет на 9-м месте в турнирной таблице АПЛ, а «Ньюкасл» — на 16-м.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
28-й тур
«Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла» — 1:1 (0:0)
Голы: Кларк, 86 — в свои ворота (0:1). Ласкеллес, 90+4 (1:1).
«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Кларк, Крафт (Манкильо, 83), Дамметт, Ласкеллес, Шелви, Хэйден (Кэрролл, 88), Уиллок, Гэйл, Фрэйзер (Мерфи, 79), Жоэлинтон.
«Астон Вилла»: Мартинес, Эль-Мохамади, Таргетт, Мингс, Конса, Макгинн, Дуглас Луис, Рэмси (Сансон, 59), Траоре (Эль-Гази, 21), Трезеге (Баркли, 68), Уоткинс.
Предупреждения: Крафт, 52. Ласкеллес, 68. Макгинн, 74. Сансон, 77. Мингс, 78.
Судья: Тирни.
12 марта. Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю