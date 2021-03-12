Каррагер высказался против ухода Клоппа из «Ливерпуля»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал слухи о возможном уходе Юргена Клоппа с поста тренера клуба.

«Если Клопп уйдет, то в кабинетах руководителей «Манчестер Сити», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэма» и «Эвертона» шампанское будет литься рекой. Они будут предвкушать возвращение того периода в истории «Ливерпуля», что был до Клоппа. Тогда команда раз в пять лет играла в Лиге чемпионов.

День, когда он уйдет из «Ливерпуля», положит конец славной эпохе. Ни один из знакомых мне фанатов «Ливерпуля» не злится на Клоппа. Никто другой не смог бы достичь того, что сделал Клопп с 2015 года. Он брал трофеи и налаживал связь с фанатами. По этой причине, как фанат «Ливерпуля», я не хочу видеть другого тренера во главе команды. Я включаю в этот список и Пепа Гвардиолу", — приводит The Telegraph слова Каррагера.

10 марта «Ливерпуль» обыграл «Лейпциг» (2:0) и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. В АПЛ команда идет на восьмом месте, набрав 43 очка в 28 матчах.