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В сети появилась домашняя форма «Ливерпуля» на новый сезон

02:25

Портал Footy Headlines опубликовал дизайн домашней формы «Ливерпуля» на сезон-2021/22. Футболка будет традиционно красного цвета. Официальная презентация должна состояться в конце нынешнего чемпионата Англии.

На данный момент «Ливерпуль» занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ.

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