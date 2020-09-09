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«Ньюкасл» сообщил, что сделка о продаже клуба инвесторам из Саудовской Аравии заблокирована АПЛ

9 сентября 2020, 23:59
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Английская премьер-лига не дала разрешение на продажу «Ньюкасла» саудовским инвесторам. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Ранее клуб хотели приобрести PCP Capital Partners, the Reuben Brothers и государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии. Однако АПЛ заблокировала сделку. Претенденты не отвечали условиям, которые лига ставит перед владельцами и директорами клубов.

«Ньюкасл» в своем заявлении отмечает несогласие с решением лиги и утверждает, что были представлены все доказательства того, что инвестиционный фонд не зависит от правительства Саудовской Аравии. В клубе не считают, что премьер-лига действовала в данной ситуации надлежащим образом и обещают рассмотреть «все доступные варианты».

Нынешний владелец «Ньюкасла» Майк Эшли заявил, что понимает разочарование болельщиков и хотел продать клуб, так как это послужило бы его интересам. Также указано, что Эшли окажет полную поддержку игрокам и тренерскому штабу Стива Брюса в новом сезоне.

Ранее сообщалось, что идея купить «Ньюкасл» принадлежала принцу Саудовской Аравии Мохаммеду Бин Салману, возглавляющему инвестиционный фонд.

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