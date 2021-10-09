«Ньюкасл» собирается подписать Лингарда и Тарковски в зимнее трансферное окно
«Ньюкасл» планирует подписать двух английских футболистов в зимнее трансферное окно, сообщает The Telegraph.
По информации источника, «сороки» рассчитывают купить защитника «Бернли» Джеймса Тарковски и полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда. Сообщается, что Тарковски готов к переходу, в то время как Лингард сомневается насчет трансфера.
Ранее «Ньюкасл» был приобретен инвестиционным фондом Саудовской Аравии, чье состояние оценивается в 320 миллиардов фунтов.
Методология
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Дополнительная информация:
https://www.telegraph.co.uk/football/2021/10/09/james-tarkowski-expected-become-one-newcastle-uniteds-new-owners/
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spartsmen
это у них называется "лучшие игроки мира"? --- когда уже сайт отладите - лагает непадецки.
09.10.2021