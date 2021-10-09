Тухель уверен, что Жоржиньо заслужил «Золотой мяч»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель считает, что полузащитник Жоржиньо заслуживает «Золотой мяч».

«Жоржиньо заслуживает того, чтобы выиграть «Золотой мяч». Он очень умный игрок, мне приятно быть его тренером. У него прекрасное понимание футбола.

Для меня индивидуальные награды не имеют большого значения, потому что невозможно реально сравнить игроков разных ролей, но я бы хотел, чтобы один из моих игроков выиграл «Золотой мяч», — приводит слова Тухеля сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В 2021 году Жоржиньо вместе со сборной Италии стал победителем Евро-2020. В составе «Челси» 29-летний футболист выиграл Лигу чемпионов.

В текущем сезоне итальянец провел 10 матчей за «Челси» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.