«Ньюкасл» подтвердил дисквалификацию Тонали на 10 месяцев

Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали отстранен от участия в футбольных соревнованиях на десять месяцев, начиная с 27 октября 2023 года, в связи с обвинениями в незаконных ставках, выдвинутыми Федерацией футбола Италии (FIGC).

Санкции FIGC предусматривают дисквалификацию на 18 месяцев, восемь из которых будут смягченными, так как игрок будет участвовать в специальной программе обучения, которая пройдет в Италии. Сандро должен будет присутствовать на 16 обязательных мероприятиях, посвященных этой программе.

Вечером, 27 октября, «Ньюкасл» получил подтверждение, что ФИФА одобрила санкции FIGC для отстранения игрока во всех турнирах, носящих соревновательный характер.

«Сандро сможет вернуться к участию в соревнованиях по футболу 27 августа 2024 года», — говорится на сайте клуба.

В чемпионате Англии-2023/24 Тонали провел 8 матчей, забил 1 гол.