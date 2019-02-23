"Ньюкасл" обыграл "Хаддерсфилд" благодаря голу Рондона

"Ньюкасл" победил "Хаддерсфилд" в матче 27-го тура чемпионата Англии (2:0). Один из голов забил экс-нападающий "Рубина" и "Зенита" Хосе Соломон Рондон.

"Ньюкасл" набрал 28 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. "Хаддерсфилд" с 11 баллами располагается на последней строчке.

В другом матче 27-го тура "Борнмут" сыграл вничью с "Вулверхэмптоном" (1:1). "Вишни" занимают 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 34 очка. "Волки" с 40 баллами располагаются на 8-й строчке.

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27-й тур

"Ньюкасл Юнайтед" - "Хаддерсфилд" - 2:0 (0:0)

Голы: Рондон, 46 (1:0). Перес, 52 (2:0).

"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Лежен, Шер, Ласкеллес, Йедлин, Ритчи (Кенеди, 68), Хэйден, Альмирон (Атсу, 81), Лонгстафф, Рондон (Хоселу, 84), Перес.

"Хаддерсфилд": Лессль, Йергенсен, Леве, Шиндлер, Смит, Хогг, Панчеон (Хадергьонай, 24), Муй, Бакуна (Биллинг, 69), Качунга, Депуатр (Мунье, 76).

Предупреждения: Йедлин, 27. Ритчи, 57.

Удаление: Смит, 20.

Судья: Френд.

23 февраля. Ньюкасл. Стадион "St. James’ Park".

"Борнмут" - "Вулверхэмптон Уондерерс" - 1:1 (1:0)

Голы: Кинг, 14 - с пенальти (1:0). Хименес, 83 - с пенальти (1:1).

Нереализованный пенальти: Кинг, 85 (штанга)

"Борнмут": Боруц, Смит, Клайн, Аке, Мефам, Гослинг, Лерма, Кинг, Айб, Фрэйзер, Соланке (Муссе, 90+1).

"Вулверхэмптон Уондерерс": Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Беннетт, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Дендонкер (Траоре, 77), Невеш, Хименес (Саисс, 88), Жота (Иван Кавалейру, 66).

Предупреждения: Смит, 2. Жота, 21. Дендонкер, 42. Беннетт, 57. Лерма, 70. Хименес, 77. Невеш, 86. Гослинг, 90+4. Боруц, 90+5.

Судья: Хупер.

23 февраля. Борнмут. Стадион "Vitality Stadium (Dean Court)".

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