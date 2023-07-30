«Ньюкасл» объявил о продаже Сен-Максимена в «Аль-Ахли»
«Ньюкасл» объявил о переходе нападающего Аллана Сен-Максимена в «Аль-Ахли».
Сумма трансфера и срок контракта 26-летнего француза с клубом из Саудовской Аравии не уточняются. По данным портала Transfermarkt.com, «Аль-Ахли» заплатил за футболиста 27,2 миллиона евро.
Сен-Максимен выступал за «Ньюкасл» с августа 2019 года, он забил 13 голов и сделал 21 результативную передачу в 124 матчах за «сорок».
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|Ман. Сити
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2
|Арсенал
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|0-0
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3
|МЮ
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Брайтон
|0
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|0-0
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7
|Астон Вилла
|0
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|0
|0
|0-0
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8
|Тоттенхэм
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|0-0
|0
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9
|Брентфорд
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|0
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|0-0
|0
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10
|Фулхэм
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Пэлас
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Челси
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
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20
|Лутон Таун
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|0-0
|0
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
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