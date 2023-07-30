«Ньюкасл» объявил о продаже Сен-Максимена в «Аль-Ахли»

«Ньюкасл» объявил о переходе нападающего Аллана Сен-Максимена в «Аль-Ахли».

Сумма трансфера и срок контракта 26-летнего француза с клубом из Саудовской Аравии не уточняются. По данным портала Transfermarkt.com, «Аль-Ахли» заплатил за футболиста 27,2 миллиона евро.

Сен-Максимен выступал за «Ньюкасл» с августа 2019 года, он забил 13 голов и сделал 21 результативную передачу в 124 матчах за «сорок».