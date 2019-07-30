"Ньюкасл" не может договориться с "Ливерпулем" об аренде Уилсона

"Ньюкасл" продолжает переговоры с "Ливерпулем" о трансфере нападающего Харри Уилсона. "Сороки" хотят взять игрока в аренду, однако "красные" готовы рассматривать только вариант с продажей футболиста, утверждает Sky Sports.

"Ливерпуль" оценивает Уилсона в 20 миллионов фунтов стерлингов. Главный тренер команды Юрген Клопп считает, что новая аренда не пойдет игроку на пользу, но не видит ему места в составе.

В прошлом сезоне 22-летний валлиец выступал за "Дерби Каунти" на правах аренды и в 40 матчах отличился 15 раз.