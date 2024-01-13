«Челси» впервые с 2022 года одержал три подряд победы в АПЛ

«Челси» дома обыграл «Фулхэм» в матче 21-го тура АПЛ — 1:0.

Лондонцы одержали третью подряд победу в АПЛ. Ранее команда Маурисио Почеттино обыграла «Кристал Пэлас» (2:1) и «Лутон Таун» (3:2).

Это произошло впервые с октября 2022 года. Тогда синие выиграли в четырех матчах кряду, победив «Вест Хэм» (2:1), «Кристал Пэлас» (2:1), «Вулверхэмптон» (3:0) и «Астон Виллу» (2:0).

После победы над «Фулхэмом» «Челси» набрал 31 очко и поднялся на восьмое место в турнирной таблице АПЛ.