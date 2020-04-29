«Ньюкасл» интересуется полузащитником «Наполи» Алланом

Полузащитник «Наполи» Аллан попал в сферу интересов «Ньюкасла», сообщает Arena Napoli.

По информации источника, «сороки» могут приобрести 29-летнего бразильца в случае, если в клубе сменятся владельцы. Ранее сообщалось, что консорциум из Саудовской Аравии близок к тому, чтобы купить контрольный пакет акций «Ньюкасла» и намерен заняться усилением состава команды.

В сезоне-2019/20 Аллан провел за «Наполи» 24 матча, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.