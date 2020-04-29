Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Ньюкасл» интересуется полузащитником «Наполи» Алланом

10:59

Полузащитник «Наполи» Аллан попал в сферу интересов «Ньюкасла», сообщает Arena Napoli.

По информации источника, «сороки» могут приобрести 29-летнего бразильца в случае, если в клубе сменятся владельцы. Ранее сообщалось, что консорциум из Саудовской Аравии близок к тому, чтобы купить контрольный пакет акций «Ньюкасла» и намерен заняться усилением состава команды.

В сезоне-2019/20 Аллан провел за «Наполи» 24 матча, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир