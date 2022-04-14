«Ньюкасл» готов предложить Эриксену более выгодной контракт, чем «Брентфорд»

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен находится в сфере интересов «Ньюкасла», сообщает Nothern Echo.

«Ньюкасл» предложит хавбеку существенное повышение зарплаты. Клуб намерен сделать предложение, которое будет как минимум настолько же выгодным для игрока, как и предложения от других клубов.

Ранее также сообщалось об интересе к Эркисену «Тоттенхэма», «Эвертона» и «Вест Хэма» к футболисту.

Зимой «Брентфорд» подписал контракт с 30-летним хавбеком до конца нынешнего сезона. На его счету 1 гол и 1 результативная передача в 4 матчах за команду.