Конте назвал условия для попадания «Тоттенхэма» в топ-4 АПЛ

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте заявил, что верит в подопечных, которым, по его мнению, под силу финишировать в чемпионате Англии не ниже четвертого места.

«У «Арсенала» есть один матч в запасе, но нашими конкурентами также являются «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон». Мы можем выиграть это небольшое соревнование, если не будем допускать ошибок», — цитирует Конте Metro.

«Тоттенхэм» в таблице АПЛ занимает четвертое место, имея 57 очков после 31 матча. «Арсенал» идет пятым, имея 54 балла после 30 встреч.

Лидирует «Манчестер Сити», имеющий 73 очка, вторым идет «Ливерпуль» с 72 очками.