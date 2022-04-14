Конте хочет пригласить Лукаку в «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» рассматривает возможность приглашения нападающего «Челси» Ромелу Лукаку. Инициатором возможного трансфера выступает главный тренер «шпор» Антони Конте, сообщает La Repubblica.

Конте, ныне возглавляющий лондонский клуб, в недавнем прошлом успешно сотрудничал с Лукаку в «Интере».

28-летний форвард в 2021-м перешел из «Интера» в «Челси» за 115 миллионов евро. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2026 года.

В сезоне-2021/22 Лукаку забил 12 голов и отдал две результативные передачи в 36 матчах за «Челси».