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«Ньюкасл» близок к выкупу полузащитника «Арсенала»

06:46
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«Ньюкасл» близок к выкупу арендованного у «Арсенала» полузащитника Джо Уиллока, сообщает The Telegraph.

По информации источника, «сороки» должны заплатить 20 миллионов фунтов за приобретение прав на 21-летнего англичанина.

Уиллок перешел в «Ньюкасл» на правах аренды из «Арсенала» в зимнее трансферное окно. На его счету 3 гола в 9 матчах за «сорок». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 14,4 миллиона фунтов.

Дополнительная информация:

https://www.telegraph.co.uk/football/2021/04/23/newcastle-united-looking-sign-arsenals-joe-willock-20m-permanent/

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