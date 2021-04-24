«Ньюкасл» близок к выкупу полузащитника «Арсенала»
«Ньюкасл» близок к выкупу арендованного у «Арсенала» полузащитника Джо Уиллока, сообщает The Telegraph.
По информации источника, «сороки» должны заплатить 20 миллионов фунтов за приобретение прав на 21-летнего англичанина.
Уиллок перешел в «Ньюкасл» на правах аренды из «Арсенала» в зимнее трансферное окно. На его счету 3 гола в 9 матчах за «сорок». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 14,4 миллиона фунтов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.telegraph.co.uk/football/2021/04/23/newcastle-united-looking-sign-arsenals-joe-willock-20m-permanent/
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