Форвард «Эвертона» может продолжить карьеру в Турции
Нападающий «Эвертона» Джошуа Кинг может перейти в «Галатасарай», сообщает Football Insider.
По информации источника, турецкий клуб готов предложить 29-летнему норвежцу долгосрочный контракт. Сообщается, что английский клуб не планирует продлевать соглашение с футболистом, которое действует до конца июня 2021 года.
Кинг перешел в «Эвертон» из «Борнмута» в минувшее зимнее трансферное окно. Форвард провел 9 матчей в составе «ирисок» и не отличился результативными действиями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.footballinsider247.com/sources-galatasaray-in-talks-to-sign-king-as-everton-make-up-their-minds/
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