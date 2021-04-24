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Форвард «Эвертона» может продолжить карьеру в Турции

06:14
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Нападающий «Эвертона» Джошуа Кинг может перейти в «Галатасарай», сообщает Football Insider.

По информации источника, турецкий клуб готов предложить 29-летнему норвежцу долгосрочный контракт. Сообщается, что английский клуб не планирует продлевать соглашение с футболистом, которое действует до конца июня 2021 года.

Кинг перешел в «Эвертон» из «Борнмута» в минувшее зимнее трансферное окно. Форвард провел 9 матчей в составе «ирисок» и не отличился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://www.footballinsider247.com/sources-galatasaray-in-talks-to-sign-king-as-everton-make-up-their-minds/

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