Нуну раскритиковал арбитра матча с «Бернли»: «Надеюсь, больше не увижу его на наших матчах»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту подвел итоги матча 14-го тура чемпионата Англии против «Бернли» (1:2).

«Мы хорошо начали матч, имели неплохие моменты. Мы смогли сломать их давление, но потом стало сложнее. Хорошая самоотдача, но неидеальная игра.

Уровень судьи Ли Мэйсона не дотягивает до матчей премьер-лиги, и это проблема. Игроки нервничают, он свистит из-за шума футболистов. Мы говорим о лучшем турнире, но у арбитра нет того уровня, который необходим. Я не хочу больше его видеть. Надеюсь, что больше не увижу его на наших играх», – приводит слова Нуну BBC Sport.

«Бернли» набрал 13 очков и занимает 16-е место. У «Вулвз» 20 очков и 11-я позиция.