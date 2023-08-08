Новичок «Челси» Нкунку может пропустить несколько месяцев из-за травмы

Нападающий «Челси» Кристофер Нкунку может пропустить несколько месяцев из-за травмы колена, сообщил в Twitter журналист Алекс Голдберг.

25-летний француз получил повреждение в товарищеском матче с дортмундской «Боруссией» (1:1). Его заменили на 22-й минуте встречи.

Нкунку перешел в «Челси» из «Лейпцига» в прошлом месяце за 60 миллионов евро.