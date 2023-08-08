«Манчестер Сити» предложил новый контракт Силве

«Манчестер Сити» официально отправил полузащитнику Бернарду Силве предложение нового контракта, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо. В клубе уверены, что 28-летний португалец подпишет новое соглашение.

Ранее сообщалось, что Силва может заменить Дембеле в «Барселоне». Однако клуб не намерен вести переговоры ни с каталонцами, ни с «ПСЖ», об интересе которого сообщалось ранее.

Действующий контракт португальского хавбека рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Силва провел 54 матча, в которых забил 7 голов и сделал 6 результативных передач.