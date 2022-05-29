«Ноттингем Форест» вернулся в АПЛ спустя 23 года

«Ноттингем Форест» следующий сезон проведет в английской премьер-лиге.

Команда Стива Купера обыграла «Хаддерсфилд» (1:0) и стала победительницей плей-офф чемпионшипа.

«Ноттингем Форест» вернулся в АПЛ, которую покинул по итогам сезона-1998/99.

Напомним, прямые путевки в АПЛ завоевали «Фулхэм» и «Борнмут», занявшие в таблице чемпионшипа первое и второе места соответственно.