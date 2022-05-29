«Ливерпуль» отправился на парад по городу на следующий день после финала Лиги чемпионов

«Ливерпуль» 29 мая провел парад по завершении сезона, сообщает пресс-служба клуба.

«Красные» в прошедшем сезоне завоевал Кубок английской лиги и Кубок Англии, в чемпионате страны клуб занял второе место. Накануне команда проиграла в финале Лиги чемпионов испанскому «Реалу» (0:1).

Перед началом парада капитан команды Джордан Хендерсон и главный тренер Юрген Клопп приняли участие в акции памяти, посвященной погибшим на стадионе «Эйзель» в Брюсселе, когда в результате обрушения трибуны погибли 39 болельщиков.

J?rgen Klopp and Jordan Henderson today paid their respects on the 37th anniversary of the Heysel Stadium disaster. — Liverpool FC (@LFC) May 29, 2022

Вместе с мужской командой в параде участвовала и женская — «Ливерпуль» победил во втором дивизионе среди девушек в этом сезоне.