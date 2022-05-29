Камара рассказал, как Джеррард убедил его перейти в «Астон Виллу»

Полузащитник Бубакар Камара высказался о своем переходе в «Астон Виллу».

«Это мой выбор. Я очень счастлив. Когда тренер приходит к тебе домой, когда он приезжает и объясняет проект, рассказывает про планы в отношении тебя в ближайшие годы... Это очень приятно, особенно когда это исходит от Стивена Джеррарда, одного из лучших полузащитников в мире. Это было одним из факторов, повлиявших на мое решение. Я не могу дождаться, когда смогу присоединиться к клубу», — приводит слова Камара RMC Sport.

23 мая, бирмингемцы объявили о подписании с полузащитником контракта на пять лет.

В текущем сезоне Камара провел 48 матчей за «Марсель» во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. 22-летний хавбек завоевал серебряные медали чемпионата Франции.

«Астон Вилла» закончила сезон АПЛ-2021/22 на 14-м месте.