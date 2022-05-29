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Сегодня, 18:36

Камара рассказал, как Джеррард убедил его перейти в «Астон Виллу»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник Бубакар Камара высказался о своем переходе в «Астон Виллу».

«Это мой выбор. Я очень счастлив. Когда тренер приходит к тебе домой, когда он приезжает и объясняет проект, рассказывает про планы в отношении тебя в ближайшие годы... Это очень приятно, особенно когда это исходит от Стивена Джеррарда, одного из лучших полузащитников в мире. Это было одним из факторов, повлиявших на мое решение. Я не могу дождаться, когда смогу присоединиться к клубу», — приводит слова Камара RMC Sport.

23 мая, бирмингемцы объявили о подписании с полузащитником контракта на пять лет.

В текущем сезоне Камара провел 48 матчей за «Марсель» во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. 22-летний хавбек завоевал серебряные медали чемпионата Франции.

«Астон Вилла» закончила сезон АПЛ-2021/22 на 14-м месте.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/transferts/mercato-en-direct-les-infos-et-rumeurs-du-26-mai-2022_LN-202205260093.html#article_112090
Стивен Джеррард
Футбол
ФК Астон Вилла
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 1 : 0
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